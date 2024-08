Notícia Boa

O Governo do Paraná estreou essa semana o podcast de entrevistas Notícia Boa Paraná. No primeiro episódio a conversa foi com a judoca curitibana Natasha Ferreira, que disputou sua primeira Olimpíada em Paris neste ano, e com Denise Golfieri, coordenadora do Geração Olímpica e Paralímpica (GOP). O podcast vai ao ar toda quinta-feira, às 17h, e estará disponível no Spotify e no canal do Governo do Estado no YouTube.

Ideb

O Paraná alcançou a liderança como a melhor educação do Brasil no ranking geral do Ideb. Os estudantes do ensino médio das escolas paranaenses obtiveram as melhores notas de língua portuguesa do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Investimento

A empresa mexicana Cristalpet vai investir R$ 447,1 milhões na construção de uma filial na cidade de Ponta Grossa. A expectativa é de gerar 170 empregos diretos e 750 indiretos. A unidade industrial será voltada para produção de embalagens para refrigerantes, sucos, águas minerais e óleos.

Prorrogado

A campanha de vacinação nas escolas do Paraná segue até o dia 31 de agosto. A iniciativa visa ampliar a imunização entre crianças, adolescentes e jovens matriculados nas 3.276 instituições de ensino estaduais e municipais (inclusive creches e berçários), das 399 cidades do Estado.

Boas práticas

O Sistema Fecomércio Sesc Senac PR é uma das entidades que apoiam e incentivam o Selo de Boas Práticas no Combate à Violência contra Mulheres, lançado no Palácio Iguaçu, em Curitiba. A certificação visa reconhecer empresas comprometidas com a causa da prevenção e do combate à violência contra as mulheres.

Mel

O Paraná exportou 2.191 toneladas de mel em 2024. O Paraná foi o quarto maior exportador de mel do País no período de janeiro a junho. Os Estados Unidos figuram como o principal mercado do mel do Paraná. Outros 22 países compraram mel do Paraná no primeiro semestre deste ano, com destaque também para Canadá, Alemanha e Austrália.

Inclusão digital

Estão abertas as inscrições para duas novas turmas do “Workshop da Alep – Curso de Inclusão Digital – Celepar”, que acontecerá na Assembleia Legislativa do Paraná. O curso gratuito é destinado aos idosos, e tem o objetivo de tirar dúvidas que aparecem na hora de navegar pela internet. As inscrições podem ser feitas através do WhatsApp (41) 3350-4056.

Operação Protetor

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) encontrou 6 toneladas de maconha escondidas em uma área rural de Marechal Cândido Rondon, próximo ao lago de Itaipu. A fiscalização aconteceu no âmbito da Operação Protetor, que está reforçando a atuação policial na fronteira com o Paraguai. A droga foi encontrada com o auxílio do cão de faro Logan.

Concurso

A Prefeitura de Entre Rios do Oeste, no oeste do Paraná, abriu um concurso público com 57 vagas para diferentes cargos, mais formação de cadastro reserva. O salário varia de R$ 2.543,22 a R$ 19.856,17. Interessados têm até dia 8 de setembro para realizar a inscrição pela internet.