Feijoada

A Feijoada da OAB Cascavel no último dia 27/07 foi um sucesso, reunindo a advocacia e a comunidade no Centro de Convivência dos Advogados. O evento proporcionou momentos de congraçamento e de união, seguindo o padrão já estabelecido nas ações da gestão. Ficou destacada a percepção inquestionável de que o atual momento da OAB Cascavel é extremamente positivo e diferenciado.

Fórum de Saúde & Direito

Ocorre, no próximo dia 05, o Fórum de Saúde & Direito 2024, com o tema: Judilaização e sustentabilidade na saúde suplementar. O encontro é promovido pela Unimed Cascavel e contará com o palestrante Dr. Daniel Wei Liang Wang. A OAB Cascavel incentiva a participação da advocacia. Para mais informações, acesse as redes sociais da Subseção.

Combate à violência doméstica

Na manhã do dia 25/07, a OAB Cascavel sediou uma reunião crucial com juízes, promotores e representantes do poder público e diversas autoridades, organizada pela Comissão da Mulher Advogada. O encontro teve como foco agradecer pela criação do 2º Juizado de Violência Doméstica e discutir novas estratégias para enfrentar a violência contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos.

Combate à violência doméstica II

A Comarca de Cascavel possui mais de 10 mil procedimentos de violência doméstica em andamento, destacando a urgência de celeridade nos julgamentos para evitar novas vítimas. A criação do 2º Juizado, aprovada pelo TJPR, é um passo essencial para reduzir a sensação de impunidade e desamparo.

Combate à violência doméstica III

Durante a reunião, foram propostas novas ações, incluindo campanhas de conscientização, a instalação de um Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Cascavel, e a implementação de mecanismos de suporte jurídico e psicológico às vítimas.

Direito do Trabalho

No dia 25/07, o perito do Comitê de Liberdade Sindical da OIT, professor universitário e advogado trabalhista, Dr. Sandro Lunard, esteve na OAB Cascavel para um grande evento. O profissional palestrou sobre “Normas da OIT e o controle de convencionalidade”. O evento foi promovido pela Comissão de Direito do Trabalho.

Imersão

Ocorreu, no dia 19/07, a “1ª Imersão Previdenciária em Processo Administrativo” na sede da OAB Cascavel. O evento organizado pela Comissão de Direito Previdenciário contou com a presença do advogado Leandro Murilo Pereira com a temática “Os caminhos do processo administrativo previdenciário e LGPD”, da advogada Fernanda Helene que discorreu sobre “Fase Recursal do Processo Administrativo Previdenciário” e dos representantes do INSS, Adriano Souza Dourado, Rodrigo Modolo, Lucilene Silva e Andréia Simone de Lima que abordaram o tema “O processo administrativo e a Assistência Social”.