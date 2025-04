Coluna ADI pelo Paraná

O secretário Norberto Ortigara (Fazenda) entregou na Assembleia Legislativa a prestação de contas do Governo do Estado referente a 2024 com superávit de R$ 20 bilhões . Pela primeira vez, foi criado o “Balanço Cidadão”, um resumo acessível das finanças do Estado.

O governador Ratinho Júnior (PSD) lançou a Casa da Mulher Paranaense – o programa criará 10 unidades em cidades com mais de 10 mil habitantes para oferecer capacitação profissional, crédito a juro zero e apoio ao empreendedorismo feminino. O governador também entregou 72 veículos para fortalecer políticas municipais voltadas às mulheres. O projeto não é um abrigo, mas um espaço de oportunidades, incluindo prevenção à violência. A iniciativa integra o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher, que já investiu R$ 27 milhões em ações para o público feminino.

Paraná - O Programa Recomeço no Paraná prevê que as mulheres vítimas de violência doméstica receberão auxílio de 50% do salário-mínimo para recomeçar com independência financeira. O auxílio será prioritário para casos graves (feminicídio, gestantes) e quem tem medida protetiva. Uma parceria com empresas e a Defensoria Pública irão garantir apoio jurídico e psicológico.

Complexo rodoviário

A Secretaria de Infraestrutura e Logística divulgou o resultado preliminar do edital para elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Socioeconômica, Ambiental e Jurídica do Complexo Rodoviário do Litoral do Paraná. A Prosul Projetos obteve a maior pontuação, com proposta de R$ 3,1 milhões, e agora terá seus documentos analisados para habilitação. O projeto prevê 151 km de novas rodovias em três trechos: norte , sul e conexão à PR-508.

Amop

A Amop elegeu Rodrigo Schanoski, prefeito de Maripá, como o novo presidente para os próximos 12 meses. A chapa única “Amop Unida pelo Oeste Forte” reflete a união dos prefeitos da região. Viviane Comiran (Ibema) e Cal Mariussi (Tupãssi) foram eleitos como primeira e segunda vice-presidentes, respectivamente. O ex-presidente Marcio Rauber foi homenageado pelo trabalho realizado.

Festa do Trabalhador

A 57ª Festa do Trabalhador em Cascavel vai assar seis toneladas de costela no fogo de chão. A festa começa no dia 26 de abril e o costelão será servido no feriado de 1º de maio.

Nos EUA

O governador Ratinho Júnior (PSD) viaja aos EUA de 7 a 22 de abril. Entre os compromissos, está a participação no Aerp Day, em Las Vegas, promovido pela Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. O roteiro inclui visitas a Washington, Miami e Phoenix, além de uma reunião com uma empresa de armas.