Coluna ADI pelo Paraná

Em concreto

Paraná - O governo do Paraná anunciou a contratação para duplicação em concreto da PR-412. A obra, que liga Matinhos e Pontal do Paraná, melhora a infraestrutura e a mobilidade na região litorânea. A AM2 Brasil Engenharia será contratada por R$ 213,8 milhões para executar a obra de 14,28 quilômetros, iniciando próximo à ponte sobre o Canal de Matinhos e seguindo até o entroncamento com a PR-407, na Praia de Leste.

Mais recorde

O Governo do Estado alcançou recorde histórico com R$ 600 milhões em investimentos no primeiro bimestre de 2025. Os recursos foram destinados principalmente para infraestrutura e desenvolvimento regional. Neste ano, o Estado prevê R$ 6,3 bilhões em investimentos nas 399 cidades paranaenses.

Recorde II

Um empreendedor leva apenas 53 segundos, em média, para consultar a viabilidade do nome de uma empresa no Paraná, tempo muito inferior à média brasileira, que é de 1 hora e 12 minutos. Esses são os tempos calculados no mês de março, de acordo com o relatório da Junta Comercial do Paraná (Jucepar), órgão vinculado à Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, a partir da RedeSim, do governo federal.

Repasses

O Governo do Paraná transferiu mais de R$ 1,26 bilhão aos municípios em março. O valor representa aumento de 10,6% em relação ao mesmo período de 2024. Os números da Secretaria da Fazenda revelam ainda que a maior parte dos recursos veio do ICMS (R$ 846,7 milhões – o que representa 67% de tudo o que foi repassado aos municípios). Já o IPVA, contribuiu com R$ 401,4 milhões, o Fundo de Exportação adicionou R$ 13,1 milhões, e os royalties do petróleo somaram R$ 864,9 mil.