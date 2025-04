Coluna ADI pelo Paraná

Itinerante

Paraná - O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), anunciou que a próxima edição da Assembleia Itinerante será em Londrina. O programa, iniciado em 2023, vai percorrer todo o estado até o final de 2025 com sessões especiais para ouvir as demandas locais.

Vem frio

A primeira onda de frio de 2025 no Paraná está prevista para o próximo fim de semana, com temperaturas podendo chegar a 8°C em algumas regiões. A massa de ar frio deve atingir o estado entre sexta-feira (4) e domingo (6), afetando principalmente as áreas sul e sudoeste. Em Curitiba, as mínimas devem ficar em torno de 12°C no sábado. A queda nas temperaturas será acompanhada por chuvas isoladas e aumento da nebulosidade.

Linha Verde

O governador Ratinho Junior anunciou R$ 119,5 milhões para a construção de duas trincheiras na Linha Verde. A obra, com recursos estaduais (R$ 87,7 milhões) e contrapartida da prefeitura (R$ 31,8 milhões), busca melhorar a mobilidade entre as regiões do Xaxim e Capão Raso, complementando a transformação da Linha Verde. As obras devem começar após a licitação, ainda neste ano.

Aumento

O levantamento da ANTT revelou que as viagens interestaduais de ônibus tiveram um aumento de 9 milhões de passageiros em 2024, em comparação com 2023. Esse crescimento destaca a retomada do setor de transporte rodoviário no país, refletindo uma recuperação após os impactos da pandemia.