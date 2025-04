Coluna Isto Posto: CASCAVEL NO MUNDO DAS DROGAS

Fascismo e Comunismo nada mais são do que “duas velhas vizinhas” , em cima do muro dos fundos, criticando a vida de todo mundo e deixando lá dentro, no fogão, o feijão queimar.

Em Cascavel, o ex-prefeito Leonaldo Paranhos não deveria ter deixado mais essa pesada herança para seu sucessor, deveria ter apelado com vigor para o governo do Estado, pedindo ação vigorosa e vigilância permanente, mas não, preferiu terminar seu mandato cinzento, ajustar sua cômoda condição pessoal numa secretaria ajustada ao sabor de habituais acertos partidários ao invés de ter agido em defesa desse mal envolvendo a população.

FOLHETINS

Advogado Enio Martins Murad aciona o Ministério Público contra Alexandre do Morais, por conta daquele Ministro, nomeado por Temmer, ter usado avião da Fab sem missão oficial, viajando para São Paulo. Foi visto, junto com seu colega nomeado por Lula, Flavio Dino, no estádio quando do jogo Palmeiras e São Paulo – Pergunta-se: E acionar adianta???

Três juízes auxiliares de Alexandre do Morais decidiram sair do chamado “gabinete de abates”. Para tentar evitar maiores repercussões, interessados “embaralharam” o caso para confundir as verdadeiras razões.

O COLEGA CAIO GOTLIEB PUBLICOU : Durante a pandemia, quando o mundo foi fechado a cadeado, questionar os lockdowns era quase crime de pensamento. Quem ousava desafiar a ortodoxia do “fique em casa” (o ex-presidente Jair Bolsonaro que o diga) era acusado de negacionismo, insensibilidade, egoísmo. Pois bem. O tempo passou, a poeira baixou, e os dados — como sempre acontece — começaram a falar mais alto que os slogans. Agora, um grupo de pesquisadores da Universidade de Princeton, com credenciais robustas e nenhuma suspeita de alinhamento ideológico com “teóricos da conspiração”, publicou um estudo que joga luz sobre o que muitos de nós já intuíamos: os lockdowns falharam. E falharam não apenas em eficácia.

… E pensar que petistas, orientados à distância por seus manobristas ideológicos, tentaram até mover processos contra jornalistas que tiveram a audácia de denunciar o golpe do “Fique e Casa”. Esse tipo de tentativa ocorreu até em Cascavel, via MP que não se curvou, felizmente, a esse tipo de tentativa de golpe graças a perspicácia de seu Ministério Público.

MESA DE BAR

(“peguei” não sei onde) – Essa promiscuidade política em que vivemos pode ser definida por uma palavra grega. Pena que no Brasil não se entenda grego.