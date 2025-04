Coluna Direito da Família: Seria a contratualização do afeto?

Contudo, ainda paira na sociedade a chaga da mulher interesseira, de modo que ela tem maior desconforto em propor qualquer questão patrimonial – porque o casamento seria acima de tudo um compromisso afetivo – mas, corriqueiramente, aceita condições prejudiciais financeiramente com receio de rótulos – haja vista as mulheres que abdicam de suas carreiras a pedido dos maridos ou o caso da miss que troca sua juventude por um regime de separação total de bens. Há, nesse sentido, um desafio social na proteção dos direitos das mulheres.

Não se quer dizer que haver contratos antenupciais seja ruim, afinal de contas o casamento laico é juridicamente um contrato, na medida em que depende de aspectos contratuais como capacidade, consentimento e validade. O pacto antenupcial permite clareza sobre direitos e deveres dos nubentes, considerando que haverá impactos para além da relação – com o divórcio ou com a morte –, de modo que sua realização é importante, porém depende de equilíbrio entre as partes, ou seja, que homem e mulher possam definir o pacto em pé de igualdade.

Nesse contexto, o liberalismo estava de vento em popa e os chefes de família deveriam realizar e manter o casamento através de contratos, a expressão máxima da autonomia da vontade dele (indivíduo homem). Houve, portanto, uma crise do voluntarismo em que a feitura dos contratos matrimoniais, conhecidos como pactos antenupciais, lastreava-se no abuso, na opressão e na violência. A sacralização da vontade humana era o mote para a exploração dos vulneráveis.

A socióloga marroquina Eva Illouz trata de como a liberalização das relações amorosas, nesse período, permitiu o impacto do capitalismo também essas relações, de modo que o amor, como loucura, passou à esfera do marketing, seja para a promoção de produtos relacionados à demonstração de amor, seja para a promoção dos próprios indivíduos enquanto produtos. Além disso, essa questão encobriu questões sociais profundas, tornando rasos os discursos sobre igualdade, a qual se restringiria à igualdade perante a lei, desconsiderando aspectos de vulnerabilidade.

Cascavel - O ideal de amor romântico, até final do século XIX, esteve atrelado à concepção de revelação da cara metade, enquanto um acontecimento único na vida das pessoas. Havia, pois, um determinismo nas relações matrimoniais, pautadas em expectativas parentais e em obrigações financeiras da família extensa (não só do casal).

Assim, o âmbito jurídico, especialmente através dos tribunais, visa à ampliação do leque de proteção, com o reconhecimento da união estável – que foi um avanço lá na década de 1990 e voltava-se à proteção do companheiro que viviam em uma relação similar ao matrimônio, mas não tinha nenhum direito. O reconhecimento da união estável, portanto, estaria além da sacralização da vontade humana, alcançando a vontade não declarada formalmente, porém expressa nos atos do casal que convive em relação pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família – que não depende de lapso temporal sequer de viver sob o mesmo teto. Importante ressaltar que a união estável também pode ser formalizada através de escritura pública, na qual é possível fazer um pacto antenupcial e definir o regime de bens, bem como questões patrimoniais.

A ferramenta de desigualdade e opressão, cuja formalidade permite encobrir assimetrias, pode ser instrumento de transparência e segurança jurídica, desde que haja diálogo e equilíbrio entre as partes. No entanto, no contexto de desigualdade de gênero há dúvidas sobre seu impacto na mitigação da vulnerabilidade feminina, na medida em que a mulher ainda é a provedora principal do lar e do cuidado familiar, mas passa a ser corresponsável pela provisão financeira. Sob o véu de contratualização do afeto, pode haver o silenciamento das desigualdades historicamente construídas.

Dra. Giovanna Back Franco

Professora universitária, advogada e doutoranda em Direito