Emendas até o dia 24

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal abriu prazo para que os vereadores e vereadoras apresentem emendas ao Projeto de Lei 87/2024, da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). O prazo começou a contar ontem (21) e acaba na quinta (24) às 17h. No total, a receita orçamentária prevista para 2025 foi estimada em R$ 2,390 bilhões, um crescimento de 10,5% em relação ao valor estimado na LDO 2024, que era de R$ 2,162. Um total de R$ 29,146 milhões serão destinados para as emendas impositivas, e 50% desse valor irá para a Saúde.

Simples Nacional

Mais de 1,8 milhão de MEIs (Microempreendedores Individuais), MEs (microempresas) e EPPs (Empresas de Pequeno Porte) no Brasil poderão ser excluídas do Simples Nacional por inadimplência. As dívidas dessas empresas somam R$ 26,7 bilhões, segundo a Receita Federal. Dessas, 1,1 milhão são MEIs e 754,9 mil Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A exclusão do regime será feita em 1º de janeiro de 2025 para aqueles que não resolverem suas pendências.

Reforma administrativa

O governo Federal pretende fazer uma ampla reforma administrativa, com a construção de uma nova legislação que venha substituir o Decreto-Lei nº 200/1967. O decreto foi instituído entre 1967 e que ainda hoje “dispõe sobre a organização da administração federal.” O propósito, segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, é tornar a legislação compatível com a Constituição Federal.

Repasse FPM

As prefeituras brasileiras receberam na última sexta-feira (18), o repasse do FPM referente ao segundo decêndio do mês, no valor de R$ 1.872.973.372,48, já descontada a retenção do Fundeb. Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante é de R$ 2.341.216.715,60. Comparado com mesmo decêndio do ano anterior, esse repasse apresentou crescimento de 17,78%.