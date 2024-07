Eleição para os novos conselheiros federais será no mês de agosto

INFORME DA REDAÇÃO

Muito trabalho no recesso

Muito trabalho no recesso Não apenas no legislativo estadual, mas também no federal, o recesso parlamentar de julho é estratégico para “afinar” as convenções partidárias que definirão as disputas municipais de outubro. Os parlamentares (estaduais e federais) têm muito cuidado com as eleições municipais porque elas são fundamentais para suas estruturas de campanha para 2026. […]