Concurso de Charge da AMC 55 anos: “Cascavel, Médicos & Medicina”

O tema do Concurso de Charge da AMC (Associação Médica de Cascavel) 55 anos é “Cascavel, Médicos & Medicina”. Promovido pela AMC, este concurso tem como objetivo estimular a criatividade artística, o surgimento de novos ilustradores chargistas em Cascavel e na região Oeste do Paraná, e incentivar a cultura, premiando novos talentos humanos nessa área.

Poderão participar do Concurso de Charge/55 anos “Cascavel, Médicos & Medicina” ilustradores cascavelenses e moradores de cidades da região Oeste do Paraná, editados ou inéditos, independentemente de sua nacionalidade.

A charge apresentada deverá ser rigorosamente inédita, seja na forma impressa ou forma eletrônica. Serão automaticamente desclassificados desenhos que se descubra já terem sidos publicados em blogs, sites ou em quaisquer outras formas de divulgação. Não serão aceitas obras póstumas nem assinadas por grupos. É vedada a participação de integrantes do Corpo de Jurados, integrantes da imprensa cascavelenses e diretores que representam a AMC, bem como seus familiares.

Cada concorrente poderá participar com 03 (três) desenhos, sendo vedada a coautoria.

Os participantes poderão concorrer enviando os trabalhos com o respectivo pseudônimo, num mesmo envelope.

Para celebrar a cidade de Cascavel e região Oeste do Paraná como fontes de criação artística e pontos de encontro e confraternização, o tema proposto é: “Cascavel, Médicos & Medicina”. Algum acontecimento atual ou recente com um ou mais personagens envolvidos, ou relativo a aspecto da história ou geografia da cidade de Cascavel, ou região Oeste do Paraná, deve estar presente no trabalho, a princípio, mas não obrigatório, e não é preciso que seja o aspecto principal abordado.

A charge deve ser enviada preferencialmente em folha tamanho A4 (210 mm x 297 mm) ou por meio eletrônico.

Inscrições

As inscrições estarão abertas até o dia 10 de outubro de 2024. Os trabalhos deverão ser entregues ou enviados preferentemente pelo correio em carta simples ou registrada para: Concurso de Charge/55 anos, no endereço da AMC. Trabalhos enviados via eletrônica poderão ser aceitos, a critério da diretoria da AMC, quando bem identificados e seguidores das normas, equivalentes ao impresso. A AMC está localizada na Rua Jequitibá, 559, Recanto Tropical – Cascavel – PR, 85807-250.

