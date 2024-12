Coluna OAB Cascavel

Voto de louvor e Congratulações

Cascavel - Na terça-feira (10), a OAB Cascavel recebeu o Voto de Louvor e Congratulações da Câmara Municipal de Cascavel, em reconhecimento ao trabalho da nossa Subseção. A homenagem, proposta pelos vereadores Alécio Espínola e Professora Beth Leal, é motivo de grande orgulho. O reconhecimento reforça o compromisso da Subseção com a advocacia e com o desenvolvimento da sociedade local.

4ª Vara do Trabalho

A OAB Cascavel esteve presente na inauguração das novas instalações da 4ª Vara do Trabalho, que foram projetadas para melhorar a eficiência e o atendimento à sociedade. Os novos espaços reforçam a importância da Vara no cumprimento da justiça trabalhista na região. A OAB reafirma seu compromisso com a valorização da justiça e o fortalecimento da advocacia, buscando sempre um ambiente mais justo e acessível para todos.

Juramento

Na quinta-feira (12), foi realizada a última cerimônia de Juramento da Advocacia de 2024, conduzida pela Dra. Silvia Massaro. O evento marcou a transição dos bacharéis em Direito para profissionais aptos a exercer as responsabilidades da profissão. Durante a solenidade, os novos advogados receberam suas credenciais e números de registro na OAB, reafirmando seu compromisso com a ética e a promoção da justiça. A cerimônia, que contou com 54 novos profissionais, encerrou os compromissos oficiais da gestão 2022/2024, liderada pelo presidente Alex Gallio.