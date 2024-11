Coluna OAB Cascavel

Advocacia iniciante

Durante uma reunião ordinária da Comissão de Advocacia Iniciante da OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Cascavel), surgiu uma iniciativa essencial para auxiliar os novos advogados: o Manual de Emergência para o Advogado Iniciante. O material reúne questões e desafios frequentes enfrentados pelos jovens advogados, com respostas claras que auxiliam o profissional no início de carreira. É possível acessar o manual no site da OAB Cascavel. É a Subseção sempre ao lado do advogado iniciante.

Direito agrário

Na quinta-feira (17), a Comissão do Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Cascavel realizou o evento “Recuperação Judicial do Produtor Rural”, no auditório da AREAC (Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel) — patrocinador da ação. A palestra recebeu advogados e produtores rurais da região. Os palestrantes foram Darci Luiz Pessali, administrador judicial e economista, e Evândro Vicente, advogado.

Falso advogado

A OAB Cascavel alerta para o golpe do falso advogado. Nessa fraude, o criminoso se passa por advogado ou funcionário de um escritório e entra em contato com a vítima. Na abordagem, afirma que precisa de um pagamento para arcar com as custas do cartório ou desbloquear supostos valores de processos. Para verificar a autenticidade da mensagem, a Subseção reforça que é essencial ligar ao advogado ou ao escritório. Vítimas do golpe devem realizar a denúncia.