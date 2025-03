Coluna Isto Posto: REGIÃO EMANCIPANDA?

Cascavel - Em nome desta Coluna visitamos o Bairro Floresta, Jardim Periollo e adjacências e o que imaginávamos ter acontecido (há muito tempo não passávamos por lá) realmente aconteceu através do tempo, ou seja, um desenvolvimento notável, um crescimento também admirável. Perguntamos a alguns moradores sobre “como era a movimentação por ali” e nos disseram que as dificuldades não eram tantas, mas sair dali pra vir ao centro ou para outro setor da cidade era desanimador. Leonaldo Paranhos, apesar de advertido, ignorou a necessidade de planejar e implantar em Cascavel um plano viário decente, ajustado ao crescimento da população, dos bairros, ao número de veículos que sai dos bairros e se junta ao perímetro urbano, ao contrário, o que fez foi manter em certos cargos diretivos gente incompetente que mais “bagunçou do que administrou o setor de locomoção.” Outro morador afirmou que não se arrisca a sair de lá a não ser quando consegue uma carona, pois a exploração, as esfoladas através dos radares se tornaram insuportáveis para o cascavelense, beneficiando “os companheiros do ex-prefeito” que, através das multas que não oferecem nenhum retorno pedagógico, desviam da circulação comercial para as multas invejáveis quantias e, certamente, devem desfrutar de saldos bancários de fazer inveja aos mais ricos da sociedade. Por que a Prefeitura não informa à população o “quantum” é esfolado do povo, pelas multas, por dia, por semana, por mês? Mas não por dados falsos, mas verdadeiros, através de provas? Aqueles bairros aqui citados começam a discutir, nos momentos de folga de seus habitantes, nos bares, nas esquinas, etc. a possibilidade de emancipação (novo município) e, pelo espírito constatado, lograrão êxito, pois só dessa forma, segundo moradores, poderão almejar em futuro breve se livrarem dos – segundo disseram – Paranhos da vida. E observa-se que o governador, impensadamente certamente, cogita de levar aquela figura para seu governo. Caro governador Ratinho, certa vez, na TV, numa apreciação de dados, você me disse, antes de expor uma ideia, me disse, repito: “Pense Bem”. Talvez tenha até esquecido, as suas entrevistas foram muitas… Mas disse e hoje, ao lembrar dessa possível intenção de nomear aquele ex-prefeito, lembro e repito a sua própria fala: “Governador… Pense bem, afinal, queiram ou não “o dito cujo” é um EX-CONDENADO.

GRIFE

Caro leitor. Pare só um pouquinho prá pensar. Um deputado federal (ao qual a Constituição garante imunidade) que não cometeu crime nenhum no Brasil, ter que pedir asilo político em outro país para não ser preso por um Tribunal Superior!!?? E prendem pessoas, nesse mesmo Brasil, acusadas de “atentarem contra a democracia”!!?? Cristo teve seu Judas… César teve seu Brutus… Sócrates teve sua cicuta… Nós, brasileiros, temos o STF???

FOLHETINS

Esta Coluna não encontrou – nem na “suposta transparência” da Prefeitura de Cascavel, que não passa de “suposta”, informações sobre quanto a população está pagando por dia para recarregar as baterias dos ônibus elétricos que custaram a ela mais de R$ 43 milhões e se o setor para essa manutenção, que custou uma fortuna para ser montado, está sendo “amortizado” pelas empresas, ou o cascavelense, devido à herança do ex-prefeito, é que vai continuar sustentando essa chamada “mamata” dos exploradores do transporte coletivo??