Coluna AMC: AMC terá nova quadra de tênis

OPINIÃO

Coluna ADI pelo Paraná

Assembleia Itinerante Cascavel - Pela primeira vez, a Assembleia Itinerante da Assembleia Legislativa do Paraná será realizada no Show Rural Coopavel, um dos maiores eventos do agronegócio mundial. A sessão especial acontecerá na quarta-feira, 12 de fevereiro, com início às 14h, no Parque Tecnológico Coopavel, em Cascavel. A iniciativa será coordenada pelo presidente do Legislativo […]