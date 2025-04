Coluna ADI pelo Paraná

A Copel segue com a instalação de 661 mil medidores digitais na região oeste. Na fase atual, sete cidades, entre elas Santa Helena e Missal, foram incluídas. A tecnologia permite leitura remota e agiliza reparos. “É modernização com sustentabilidade”, destacou o engenheiro Gustavo Klinguelfus.

Em encontro com prefeitos de Orlando e Orange County, o governador Ratinho Júnior (PSD) tratou da expansão do Ganhando o Mundo, com foco em incluir a Flórida como destino de intercâmbio estudantil. Também anunciou novo terminal de cruzeiros em Paranaguá. “Orlando é um laboratório de turismo e inovação”, afirmou.

A duplicação da PR-092, em Almirante Tamandaré, chegou a 56% de execução . O trecho de 1,28 km contará com pista de concreto, viaduto e ciclovia, com conclusão prevista para setembro de 2024. A duplicação impacta no escoamento da produção regional.

Brasil - O Governo do Paraná destinou R$ 46,7 milhões para equipar 100 cidades com risco de incêndios e estiagem. Foram entregues picapes, sopradores, tanques e promovida a capacitação de 540 brigadistas.

Reforma Tributária

Norberto Ortigara, secretário da Fazenda, foi indicado ao Conselho Superior do IBS, peça-chave na Reforma Tributária. Ao lado do auditor Juliano Binder, representará o Paraná na transição do ICMS para o novo modelo. “É garantir que o Paraná não perca receita”, afirmou.

Gymnasiade

Atletas do Paraná conquistaram 11 medalhas (quatro de ouro) na Gymnasiade, maior evento escolar esportivo do mundo, realizado na Sérvia. Maria Clara Francez brilhou no salto em altura, e Vitória Sassaki levou ouro no taekwondo. Ambas integram o programa Geração Olímpica. “É o resultado de políticas públicas consistentes”, avaliou Clésio Prado.

Escolas solares

O governo do Estado investiu R$ 3,5 milhões em usinas fotovoltaicas instaladas em 20 colégios estaduais, com economia estimada de R$ 430 mil em 2024. Em Umuarama, o projeto ainda criou um curso técnico em Energia Renovável. “Energia limpa gera economia e educação”, destacou o secretário Roni Miranda (Educação).

Preservação urgente

No Dia Nacional da Conservação do Solo, o IAT alerta sobre descarte correto de lixo tóxico e a importância da vegetação nativa. “Restaurar solos degradados custa 10 vezes mais que prevenir”, afirma Guilherme Alex da Costa, engenheiro do IAT. O Paraná tem 8 tipos de solo, com Latossolos ocupando 31% do território.

Nomeado

O ex-prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche (PSD), foi nomeado assessor na Casa Civil na Superintendência de Articulação Regional.