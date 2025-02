Coluna ADI pelo Paraná

Paraná Acessível

Paraná - O site Paraná Acessível reúne informações sobre locais com acessibilidade e também o cadastro de pessoas com deficiência (PcD) em todo o Paraná. O site foi lançado no Encontro de Prefeitos e Gestores da Assistência Social para capacitação sobre as áreas de garantia de direitos de pessoas com deficiência, crianças, adolescentes e juventude, além da assistência social, que começou nesta terça-feira (25).

Paraná Acessível II

Inédito no Brasil, o site Paraná Acessível também visa cadastrar as pessoas com deficiência de todo o Estado. A plataforma, que já conta com mais de 500 mil cadastros, busca guiar a elaboração de políticas públicas desenvolvidas para a área, incentivando tanto o cadastro de pessoas com deficiência quanto a atualização dos dados pelos gestores públicos e instituições privadas.

Amunorpi

Os 23 municípios da Amunorpi vão receber R$ 80,5 milhões para a compra de equipamentos, anunciou o governador Ratinho Júnior (PSD). Cada município terá um teto de R$ 3,5 milhões para investir na compra de máquinas e equipamentos. As prefeituras poderão escolher entre motoniveladoras, trator de esteira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, caminhão basculante e rolo compactador.

Núcleos

Os núcleos socioambientais da Itaipu Binacional terão reuniões em seis cidades do Norte e Noroeste do Paraná: Cornélio Procópio e Maringá (dia 25), Rolândia e Paranavaí (26), Faxinal e Cianorte (27). Esta é a primeira rodada de encontros de 2025. Até o momento, dez núcleos já se reuniram, envolvendo diretamente 500 representantes de 360 instituições. As reuniões contam com a participação de representantes do poder público, ONGs, universidades, movimentos sociais e outros grupos organizados.