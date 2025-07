Coluna Isto Posto

MINHA MATA QUERIDA

Cascavel e Paraná - As riquezas que a natureza depositou na Amazônia são tão incalculáveis que nem a própria ciência deu conta até hoje de dimensionar e, embora um cidadão que em vida destacou-se pela inteligência, cultura e honestidade tenha apontado que o que as Gangs internacionais querem é o que está no subsolo – falo de ** Enéias Carneiro**(negrito) – a cobiça de quadrilhas internacionais está também na flora, que tem sido explorada nas grandes fatias doadas aos índios, principalmente por franceses, para produção de cosméticos, perfumes e medicamentos.

Mas, se isso não bastasse, eis que agora o Vaticano, embora com novo Papa, certamente atendendo a pedidos da extrema esquerda, sai de seus limites religiosos e resolve alfinetar a “Amazônia, região que não lhe pertence”. Assim, como está se alastrando de forma camuflada um denunciado plano para confiscar – seja da forma que for – a nossa Amazônia, acreditamos que já tenha até sido ultrapassada a hora de autoridades brasileiras adotarem medidas rígidas, drásticas… excepcionais até e, se necessário, até de força, no sentido de defender aquele verdadeiro império de riquezas que discípulos do mal cobiçam e não irão medir consequências para lograr seus êxitos sobre o pretendido.

E para não ir muito longe, o que o governo- (se é que temos isso) – precisa fazer – se necessário até através de ato institucional porque o cedo está se fazendo tarde e a situação é grave – é, primeiro rever as enormes áreas indígenas cuja maioria é BLEFE e entregues a quadrilhas e Ongs Internacionais, fazendo retornar essas áreas ao patrimônio Nacional, ou seja, “dando a Cesar só o que realmente é de Cesar”.

Em segundo lugar, é urgente ocupar a Amazônia com novas divisões militares, muitas, mas muitas mesmo, para deixar claro que aquela terra tem dono – lembrando Sepé Tiarajú – Abrir estradas lá dentro, lembrando Washington Luiz que ensinou que governar é abrir estradas – construir lá presídios para criminosos de alta periculosidade, imitando Alcatráz, não digo com os horrores, mas com aquele tipo de isolamento.

Os custos, se desejarem, a própria Amazônia financiará através de suas riquezas… mas é importante levar em conta que nesse Brasil que conhecemos um plano desses talvez tenha que ser levado “até no tapa”, ou seja, peitado, pois se não for assim…brevemente estaremos “dando adeus a nossa Amazônia”, pois a pilantragem – tanto perdeu o respeito que está descarada, provocativa e acintosamente sujando o que pode, sem haver uma mínima reação dos Greenpeace da vida – Vaticano – Esquerda Brasileira – Macron – Marinas e nem mesmo da despudorada ONU.