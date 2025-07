Coluna ADI pelo Paraná

Capital das Cachoeiras

Paraná - Projeto em tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná reconhece Prudentópolis como Capital Paranaense das Cachoeiras. Com mais de 100 quedas d’água catalogadas, o município é referência em ecoturismo. A proposta busca valorizar o patrimônio natural, promover a preservação ambiental e impulsionar o turismo regional.

Fies no PR

O Paraná conta com 3.671 vagas no processo seletivo do Fies 2025.2, cujas inscrições seguem abertas até 18 de julho. O estado está entre os dez com mais oportunidades, segundo o MEC. Ao todo, são 74.500 vagas em cursos de instituições privadas, com metade destinada ao Fies Social. As inscrições são gratuitas e feitas pelo Portal Acesso Único.

O programa PR-Formar firmou parceria com a PUCPR para oferecer descontos em cursos superiores a servidores públicos, militares e dependentes. “Estamos fortalecendo uma política que valoriza o servidor e reconhece a importância de investir em sua formação”, afirmou o secretário Luizão Goulart. A iniciativa amplia o acesso à educação e integra a política de valorização do funcionalismo no Paraná.

Ondas de frio

O Simepar prevê duas novas ondas de frio com geadas no Paraná em julho. A primeira será nesta sexta-feira (18), com mínimas próximas de 0ºC no sul do estado. A segunda ocorrerá no fim do mês, podendo atingir -5ºC em cidades como General Carneiro e Palmas. As temperaturas devem permanecer baixas mesmo em regiões tradicionalmente mais quentes.

IOF

A FAEP criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes (STF) que restabeleceu o aumento da alíquota do IOF, destacando que a medida encarece o crédito para o setor agropecuário. “Traz insegurança jurídica e eleva o custo de capital”, afirmou Ágide Meneguette. A entidade lamentou o desrespeito à decisão do Congresso, que havia revogado o aumento.