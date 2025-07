Coluna OAB Cascavel

RESULTADOS DO 1º SEMESTRE

Cascavel e Paraná - O primeiro semestre de 2025 na OAB Cascavel foi marcado por ação e resultados. Foram realizadas cinco cerimônias de Juramento da Advocacia, além de campanhas sociais, participação em eventos da cidade e fortalecimento das comissões. A subseção também promoveu palestras, congressos e oficinas para o aprimoramento profissional. As atividades esportivas e culturais ganharam espaço com o apoio da CAA-PR. A gestão 2025/2027 segue com foco em responsabilidade e presença junto à advocacia.

REUNIÃO

A OAB Cascavel se reuniu no dia 09/07 com a presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargadora Lídia Maejima, para tratar de temas relevantes para a advocacia regional. Em pauta, a conclusão da obra do novo Fórum de Corbélia e demandas da Vara da Fazenda Pública de Cascavel. A subseção afirma que seguirá acompanhando os temas e reforçando o diálogo institucional em defesa da advocacia e da cidadania.

AGENDA INSTITUCIONAL EM CURITIBA

A presidente da OAB Cascavel, Silvia Regina Mascarello Massaro, cumpriu agenda institucional em Curitiba, em defesa da advocacia regional. O encontro tratou da conclusão das obras do novo Fórum de Corbélia e da estrutura da Vara da Fazenda Pública de Cascavel. Também participaram representantes da OAB Paraná. A subseção reforça o compromisso com a representação da advocacia local.

COGESP

A sede da OAB Cascavel recebeu na quinta-feira (10) a reunião mensal do Conselho dos Gestores de Segurança Pública (COGESP). O encontro reuniu lideranças da segurança para debater pautas locais e propor soluções conjuntas. As demandas levantadas serão encaminhadas aos gestores municipais e estaduais, o que fortalece a atuação integrada entre as instituições.