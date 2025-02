Coluna ADI pelo Paraná

Ao todo, o hospital recebeu um investimento de R$ 181,8 milhões – com recursos da Secretaria Estadual da Saúde no valor de R$ 124,2 milhões -, além de investimentos do governo federal, do Município e da Organização Mundial da Família. Ainda, a Sesa garantiu um repasse de R$ 72 milhões, dividido em parcelas mensais de R$ 1,5 milhão, para o custeio do hospital.

O Hospital da Criança de Maringá inaugurou a nova UTI Pediátrica com 10 leitos destinados a pacientes de idade entre 29 dias a 16 anos e oferece atendimento de alta e média complexidade para Maringá e região. “Garantir atendimento especializado e de qualidade é um compromisso do governo federal. Essa nova fase do Hospital da Criança de Maringá reforça nossa prioridade na saúde infantil e também no cuidado das famílias que por aqui passarão”, disse a ministra Nísia Trindade (Saúde).

O governador Ratinho Júnior (PSD) participou em Campina Grande do Sul do lançamento da pedra fundamental da primeira fábrica de nanofertilizantes do Brasil. A unidade receberá um investimento inicial de US$ 12 milhões ( R$ 66 milhões ), o que também contempla um centro avançado de pesquisa e desenvolvimento. O empreendimento é da Nanoventions Brasil, empresa que integra o grupo econômico da Indian Farmers Fertiliser Cooperative ( IFFCO ), a maior cooperativa agrícola da Índia.

O deputado Hussein Bakri (PSD) apresentou projeto de lei que torna Santos Dumont patrono do turismo paranaense. Dumont foi um dos principais defensores da criação de um parque, área de preservação, em torno das Cataratas do Iguaçu – principal atrativo e ativo do turismo paranaense.

Tarifa Zero O prefeito Eduardo Pimentel (PSD) lançou nesta sexta-feira (21), o programa Tarifa Zero a Caminho do Emprego, que garante passagem gratuita de ônibus no transporte coletivo de Curitiba para quem está desempregado e à procura de uma colocação no mercado de trabalho. O cadastramento será feito pelo Sine. O grande desafio do atual […]

Este final de semana (23), foi marcado por um momento de competição do esporte da Associação Médica de Cascavel, com o time Nova Joinville de Santa Catarina. O time de Cascavel, “Clandestinos” foi idealizado durante a pandemia do Covid-19, por Edson Bauer que atua no esporte da AMC. Graças a amizade entre médicos e amigos […]

Cidade Industrial

As obras da Cidade Industrial de Londrina chegaram a 70% de execução, de acordo com a última medição realizada pela Secretaria Estadual das Cidades. Com investimento total de R$ 37,7 milhões, o empreendimento conta com recursos do Sistema de Financiamento de Ações aos Municípios, linha de crédito da Fomento Paraná operada pela Paranacidade. O condomínio industrial terá área total de 395 mil metros quadrados, com 90 lotes, localizado no prolongamento da Avenida Saul Ekind.

Território Cidadão

O programa Território Cidadão, criado há oito anos, será ampliado em Cascavel com o lançamento do mutirão de serviços de revitalização no Bairro Cascavel Velho. Segundo o gestor do Território Cidadão, Juarez Vieira, o mutirão de é uma ação conjunta com diversas secretarias. “Entre os trabalhos executados estão limpeza urbana, manutenção de vias, pintura de sinalização, visitas de saúde e até protocolos da Defesa Civil, como retirada de abelhas”, explicou, acrescentando que novas ações serão realizadas nos próximos meses, começando pelo Bairro Interlagos.

Dobradinha

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que uma “dobradinha” boa para a eleição de 2026 seria com Tarcísio de Freitas (Republicanos) concorrendo à reeleição em São Paulo e o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), disputando a presidência. Kassab confirmou que Ratinho Junior já se colocou à disposição do partido para concorrer à presidência da República, mas o partido ainda não bateu o martelo da decisão.