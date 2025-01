Coluna ADI pelo Paraná

O Estado assinou convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa para melhorar a estrutura de atendimento ambulatorial e oncológico na região. O investimento é de R$ 9,7 milhões – R$ 9 milhões de recursos estaduais . O projeto prevê a construção do novo Ambulatório de Especialidades em Oncologia e Quimioterapia, que será vinculado à Santa Casa e localizado no antigo Hospital Evangélico. Com 2.485,19 m² e prazo de construção de um ano, o novo espaço contará com 42 leitos para quimioterapia e 14 consultórios para atendimento especializado.

A nova interseção em desnível da BR-369 em Londrina, o Viaduto da PUC, atingiu 79,92% de execução conforme medição do DER-PR de dezembro. “ Logo estamos chegando em 90%, com os grandes avanços agora em janeiro, apesar da chuva. É uma importante obra para a população de Londrina, solucionando o congestionamento, evitando acidentes e trazendo mais segurança para todos os usuários”, afirma o secretário Sandro Alex (Infraestrutura e Logística). “Já entregamos o Viaduto da Bratislava em Cambé, e agora em março vamos entregar o Viaduto da PUC em Londrina”.

Estudantes da rede estadual do Paraná representam 47% dos aprovados no vestibular da UFPR. Dos 4.281 candidatos aprovados, 2.035 concluíram o ensino médio em escolas estaduais. Os demais aprovados cursaram o terceiro ano em institutos federais ou instituições privadas, bem como em outros estados brasileiros. Ao todo, 62% dos aprovados eram estudantes de escolas públicas. A rede estadual reúne cerca de 1 milhão de estudantes de ensino fundamental (anos finais), ensino médio e ensino técnico profissionalizante.

Paraná - A 65ª edição da Festa da Uva de Santa Felicidade será nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro no Bosque São Cristóvão, um dos tradicionais pontos de encontro do bairro gastronômico de Curitiba. “ A Festa da Uva é um símbolo da nossa rica herança cultural e uma oportunidade de fortalecer os laços entre a comunidade . É sempre uma alegria prestigiar iniciativas que promovem a nossa cultura e a economia local”, disse o prefeito Eduardo Pimentel (PSD) ao receber o convite para o evento.

Paraná - O Salmo 82 começa com uma cena impressionante: Deus se levanta no meio dos “deuses” — os líderes e juízes da terra — e os questiona: “Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios?” (Salmos 82:2). Essa passagem não é apenas uma crítica aos maus governantes, mas um chamado para […]

Paraná - Após a pausa para as festas de fim de ano, as atividades esportivas da associação foram retomadas com entusiasmo e muitas trocas de energias positivas. À noite, que marcou o retorno, reuniu colegas e amigos em um ambiente acolhedor, repleto de descontração, bate-papo e um jogo que celebrou tanto o esporte quanto a […]

Avicultura

Em 2023 a avicultura paranaense alcançou VBP de R$ 38,8 bilhões, o que representa 19,61% dos R$ 198 bilhões do agronegócio no estado. E no ano passado a carne de frango, da qual o Paraná é o maior produtor e maior exportador, continuou no topo. Foram enviados pouco mais de 2,171 milhões de toneladas aos países parceiros comerciais, resultado 4% superior às 2,087 milhões de toneladas de 2023. A arrecadação passou de cerca de US$ 3,7 bilhões para US$ 4 bilhões (7% a mais).

No Podemos

A jornalista Cristina Graeml deve se filiar ao Podemos. O anúncio será feito nos próximos dias, a medida parece ter sido decidida após uma série de reuniões ao longo desta semana. Ela deixou o PMB no mês de dezembro depois da disputa pela prefeitura de Curitiba e passou para o 2º turno com Eduardo Pimentel (PSD).

Tarifa Zero

A prefeitura de Ubiratã iniciou em outubro o transporte coletivo urbano com tarifa de R$ 2,00 e agora não cobra mais tarifa. A circular é de graça. Foram mantidas as quatro rotas e os 29 pontos de parada. As linhas funcionam das 6h30 às 18h. A Tarifa Zero ganhou corpo, uma realidade de 116 cidades brasileiras. Dezessete delas estão no Paraná.