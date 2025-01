Coluna ADI pelo Paraná

Liderança

Paraná - Em 2024 o Paraná chegou a 319 cidades no Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, representando 24,5% do total de 1.301 adesões nacionais, o que facilita aos municípios o acesso a recursos e políticas públicas nacionais. “O enfrentamento da fome não é simples, precisamos da união para ter um ambiente inovador e sustentável de produção se quisermos abastecer os municípios, o Estado, o País e termos a presença forte no mundo, que é o nosso caminho”, disse o secretário Natalino de Souza (Agricultura e do Abastecimento).

Tarifa Zero

Cascavel e Curitiba começaram 2025 com a domingueira no transporte coletivo. Em Cascavel, os usuários não pagam a tarifa aos domingos. A gratuidade, segundo o prefeito Renato Silva (PL), não só favorece os que trabalham aos domingos, mas também incentiva os cascavelenses a conhecerem melhor a cidade. “É política pública em prol da população”, resume. Em Curitiba, a domingueira custa meia tarifa (R$ 3,00) e o prefeito Eduardo Pimentel (PSD) disse que neste ano, o segundo consecutivo, não haverá aumento da passagem, Outro projeto previsto para o primeiro trimestre é o “Tarifa zero para quem precisa”, que atenderá pessoas cadastradas no Sine em busca de emprego.

Alta produção

O noroeste do Paraná é responsável por concentrar quase toda a produção de látex, matéria prima da borracha, no país. O clima ameno torna a região uma potência. Segundo o IBGE, uma área pequena com pouco mais de mil hectares produz cerca de 2 mil toneladas por ano. Tudo o que é extraído no Paraná vai para São Paulo, e, lá, é transformado em pneu.

Câmara de Curitiba

Durante os próximos dois anos, no biênio 2025-2026, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) terá a presidência do vereador Tico Kuzma (PSD). Leônidas Dias (Pode) será o 1ª vice-presidente e Nori Seto (PP) o 2º vice. As secretarias serão ocupadas por Bruno Rossi (Agir), Indiara Barbosa (Novo), Meri Martins (Republicanos) e Giorgia Prates (PT).