Coluna ADI pelo Paraná

O Congresso Nacional aprovou 14 projetos que abrem créditos no orçamento de 2024 no valor de R$ 5,7 bilhões . Entre eles, a abertura de crédito proposta pelo presidente Lula (PT) de R$ 552,8 milhões para empresas da Petrobras. Deste montante, R$ 300 milhões serão usados na retomada da Fafen-PR, fábrica de fertilizantes localizada em Araucária, na região metropolitana de Curitiba.

O Fundepar comprou nesta semana R$ 275 milhões em alimentos da agricultura familiar . “É o maior investimento já realizado na história, não só reforça o compromisso do Estado com a qualidade de vida dos alunos, mas também fortalece a agricultura familiar, gerando renda, emprego e sustentabilidade para centenas de comunidades rurais”, disse a presidente Eliane Teruel Carmona. “Esse valor envolve 209 cooperativas e associações”.

O Diário Oficial do Estado traz o decreto do governador Ratinho Júnior (PSD) que nomeia mais 1,1 mil professores na rede estadual de ensino a partir de 2025. A lém disso, 10 mil professores tiveram progressão no quadro de magistério . “Chegamos em 2024 mais uma vez ao topo da educação com o resultado do Ideb e ainda temos muitos desafios pela frente. Com esses avanços, já estamos organizando o ano letivo de 2025”, disse Ratinho Junior.

Usina Solar O prefeito Leonaldo Paranhos (Podemos) inaugurou a usina solar de Cascavel que vai abastecer os 15 ônibus em operação desde agosto. Com cinco mil placas fotovoltaicas e segunda do gênero no Paraná (a primeira está em Curitiba), a usina tem potência instalada de 3.300 kWp, energia suficiente para abastecer a cidade de Santa […]

Mais prazo

A Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social e Família prorrogou para 20 de janeiro o prazo para inscrição de projetos ao edital que destina R$ 100 milhões para a infância e adolescência, a organizações que trabalham com esse público. O edital já conta com 764 propostas. “Conversamos com muitas instituições que nos relataram dificuldades para o prazo, e estamos prorrogando a data, que será encerrada impreterivelmente no dia 20 do próximo mês”, disse o secretário Rogério Carboni.

Trilha Sebrae

Em parceria com o Senai, o Sebrae lançou a Trilha da Indústria, projeto para gestão e competitividade das micro e pequenas indústrias no âmbito do programa Jornada da Produtividade. A trilha pretende atender até 500 indústrias em 2025, oferecendo suporte direcionado às necessidades específicas de cada negócio. A coordenadora estadual de Indústria do Sebrae, Suelen Suzuki, destacou que o programa é estruturado a partir de seis pilares: pessoas, processos, finanças, marketing, inovação e estratégia. Cada um desses pilares foi desenvolvido para resolver as principais dificuldades enfrentadas pelas indústrias, como a gestão financeira, implementação de estratégias de marketing no modelo B2B e a busca por soluções inovadoras.

Norte Pioneiro

A Faep reativou o escritório regional em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. A estrutura vai atender a 37 cidades da região, ampliando serviços e fortalecendo a representatividade do setor agropecuário. “A Faep abre essa regional para ampliar a representatividade, os serviços prestados ao produtor rural e para apoiar sindicatos e municípios”, disse o presidente Ágide Eduardo Meneguette.