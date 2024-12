Coluna ADI pelo Paraná

Tarifa Zero

O prefeito eleito Renato Silva (PL) anunciou que o transporte coletivo de Cascavel será gratuito aos domingos a partir de 5 de janeiro para todas as linhas. Aos domingos, cerca de 10 mil passageiros usam o transporte coletivo A passagem em Cascavel custa atualmente R$ 4,65 e a cidade conta com uma frota de 149 ônibus, embora nem todos circulem nos fins de semana.

Time Square

A prefeitura de Curitiba autorizou a instalação de painéis luminosos em um trecho da Avenida Marechal Deodoro para transformar a via em uma espécie de Times Square – praça com diversos telões em Nova York (EUA). Outras cidades no mundo têm vias com uma proposta semelhante, como a Trafalgar Square, em Londres e o Shibuya Crossing, em Tóquio O chamado “Distrito de Mídia” ficará entre a Travessa da Lapa e a Rua Desembargador Westphalen e poderá ocupar até 20 mil metros quadrados de material publicitário. A prefeitura espera que entre janeiro e março de 2025 os primeiros telões já tenham sido instalados.

Compramos

O Grupo Muffato e o Festval compraram do Carrefour oito lojas da rede Nacional em Curitiba. O valor do negócio, que ainda precisa ser aprovado pelo Cade, é de R$ 400 milhões. O Carrefour afirmou que pretende vender todas as 64 lojas Nacional e Bompreço e que até o momento vendeu 7 unidades Bompreço e 8 do Nacional.