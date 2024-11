Coluna ADI pelo Paraná

Peabiru

O governador Ratinho Júnior (PSD) assinou decreto que instituiu o “Programa Rota Turística do Caminho de Peabiru” entre Paranaguá e Foz do Iguaçu até o Peru. A rota foi usada pelos Guarani, Kaingang, Xetá e, depois, por exploradores europeus, jesuítas e incas. Os caminhos serviam tanto para comunicação e comércio entre aldeias quanto para fins religiosos, visto que para algumas dessas culturas a rota representaria o traçado do percurso do Sol na Terra, seguindo a orientação da Via Láctea. A Secretaria de Turismo vai coordenar a execução do programa.

Emendas

O projeto de lei com novas normas para o licenciamento ambiental no Paraná recebeu 47 emendas e retornou para a CCJ. O líder do governo, deputado Hussein Bakri (PSD), destacou a possibilidade de ajustes no texto, mas reforçou a necessidade de modernizar o sistema de licenciamento. Segundo ele, o Paraná apresenta discrepâncias em comparação a Santa Catarina. Já o deputado Goura (PDT) criticou o projeto e enfatizou a importância de priorizar a pauta ambiental, alertando para o risco de que interesses econômicos acelerem um processo que pode não refletir as reais necessidades da sociedade.

Rachão

A direita pode entrar com mais de cinco candidatos ao Senado em 2026: Deltan Dallagnol (Novo), Cristina Graeml (PMB), Filipe Barros (PL), Fernando Francischini (SD) e Paulo Martins (PL). Serão duas vagas na disputa.