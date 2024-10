Coluna ADI pelo Paraná

Turismo

O Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Estadual de Vila Velha estão entre os dez melhores pontos turísticos do Brasil, de acordo com a plataforma TripAdvisor, uma das mais populares do setor do turismo e viagens. O Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, na região Oeste, ocupava a primeira colocação entre os dez mais bem avaliados do País, e o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, aparecia em sexto na lista.

Seda Paraná

Mulheres que atuam com a sericicultura têm até o dia 14 de novembro para se inscrever no Concurso Seda Paraná. A iniciativa é organizada pelo IDR-Paraná, a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) e a Prefeitura de Nova Esperança. Serão selecionadas as melhores produtoras de fio de seda do Paraná e as duas sericicultoras que tiverem a maior produção e a melhor qualidade ganharão uma viagem para a França, onde vão participar do Festival da Seda, em Lyon.

Seda Paraná II

O Paraná é líder nacional na sericicultura, produzindo 86% da seda do Brasil, seguido por São Paulo (10%) e Mato Grosso (4%). Grande parte dessa produção tem origem em propriedades familiares, onde a sericicultura é uma forma de diversificar a produção, e as mulheres são parte importante dessa cadeia produtiva.

Empresa do Paraná

A Copel, que celebra os seus 70 anos em 26 de outubro, segue como a maior empresa do Paraná. A companhia é a primeira do Estado na edição 2024 do ranking 500 Maiores do Sul, divulgado pelo Grupo Amanhã em parceria técnica com a PwC Brasil. Para conquistar o primeiro lugar, a Copel obteve a maior nota de acordo com o Valor Ponderado de Grandeza (VPG). Esse indicador resulta de uma soma dos seguintes itens: patrimônio, com peso de 50%; receita, cujo peso é 40%; e lucro líquido, com 10%. Em toda a região Sul, a companhia está entre as cinco maiores empresas.