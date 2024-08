Associação Médica de Cascavel tem reunião no próximo dia 29

No próximo dia 29 de agosto acontece na sede da AMC (Associação Médica de Cacavel) a reunião de prestação de contas deste primeiro semestre da associação para todos os sócios adimplentes.

O horário será às 17h30 para primeira chamada, com trinta minutos para a segunda chamada. Também estão na pauta as tratativas para o evento comemorativo ao Dia do Médico e regularização AMC/CRM, além da apresentação do feedback da Feijoada Solidária da AMC – que novamente foi coroada de êxito.

A diretoria da AMC aproveita a oportunidade para convidar médicos que ainda não se associaram para venha conhecerem a AMC e a estrutura da sede da entidade.

Temos para você e sua família, muitas opções de lazer. Entre elas: playground para as crianças, quadra de Tênis e Beach Tennis, salões para eventos com preços especiais para associados, além do tradicional futebol suíço. Esperamos você!

Fotos: Berit Press