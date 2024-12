AMC: Compartilhar, semear e fortalecer

OPINIÃO Coluna ADI pelo Paraná

Mais professores O Diário Oficial do Estado traz o decreto do governador Ratinho Júnior (PSD) que nomeia mais 1,1 mil professores na rede estadual de ensino a partir de 2025. Além disso, 10 mil professores tiveram progressão no quadro de magistério. “Chegamos em 2024 mais uma vez ao topo da educação com o resultado do […]