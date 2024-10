Acordo com concessionárias

A JFPR (Justiça Federal do Paraná) consolidou um acordo que põe fim aos questionamentos de 18 ações envolvendo a concessionária Caminhos do Paraná, que atuou por 30 anos no Anel de Integração do Paraná. O acordo é um dos maiores já homologados pelo sistema de conciliação da JFPR que envolve mais de R$ 421 milhões.

O acordo

Ao todo, a Caminhos do Paraná terá que executar obras na ordem de R$ 421,4 milhões. O valor que foi acordado entre as partes em 31 de julho de 2023 será corrigido pela taxa Selic. Ficou definido que a Concessionária Caminhos do Paraná, numa primeira etapa, irá executar a conclusão da duplicação da PR-445 entre Mauá da Serra e Londrina. A empresa terá 36 meses para executar as obras. A próxima etapa de obras ainda será definida entre as partes.

Abstenção

O Iprodes (Instituto Pro Democracia Para Sempre) lançou uma campanha contra a abstenção e os votos nulos e brancos no segundo turno da campanha eleitoral em Curitiba. A abstenção no primeiro turno em Curitiba foi de 27,7% sobre o total de 1,4 milhão de eleitores. Foram mais de 394 mil eleitores que decidiram não votar, superando o percentual de eleitores que votaram em Eduardo Pimentel, que teve 313 mil votos e Cristina Graeml, com 291 mil votos.

Requião fora

O ex-governador do Paraná e ex-senador Roberto Requião já se desfiliou do partido Mobiliza. A informação foi dada dias depois de sua derrota nas eleições municipais. Ele obteve 1,83% dos votos, resultado que, segundo aliados próximos, foi determinante para sua decisão de abandonar a legenda. Requião havia ingressado no Mobiliza em abril de 2024, após romper com o PT, partido pelo qual concorreu ao governo estadual em 2022.

