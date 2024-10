Abrindo caminhos

A despeito da parceria informal entre os deputados federais Elmar Nascimento (União-BA) e Antônio Brito (PSD-BA), a fim de angariar uma frente ampla de votos para a eleição de um deles à Presidência da Câmara em fevereiro, quem ganhou campo nesta semana foi o deputado Hugo Motta (PP-PB), apadrinhado pelo atual inquilino da cadeira, Arthur Lira (PP-AL). Motta já tem o apoio do PL e PP e vai oficializar em breve, segundo contam aliados, a entrada do PT e PDT nesta frente – ou boa parte das bancadas. O compromisso de Motta com pautas alinhadas com o Governo, mas vislumbrando uma gestão independente, agradou partidos da esquerda. Embora o presidente Lula da Silva tenha avisado a todos que só vai assistir do outro lado da Praça, os ministros palacianos acompanham com atenção. O consenso nos dois Poderes é que não pode haver mais clima para rompimento e tensão. Motta

Povo desanimado

Ministros do Tribunal Superior Eleitoral estão assustados com a alta abstenção no pleito de domingo nas 15 capitais onde houve 2º turno para prefeito. A média ponderada ficou em 27,7% neste grupo de cidades. E isso é porque o voto é obrigatório. Há o desafio, consenso na Corte, de um chamamento em mídia mais forte para as eleições majoritárias de 2026.

Livre, leve e candidato

José Dirceu se livrou das ações em que era alvo na Operação Lava Jato numa canetada do ministro do STF Gilmar Mendes. Agora elegível, ele pode se candidatar a deputado federal por Brasília – como já disse a amigos – ou até, quem sabe, se chamado, voltar a ser ministro de Lula da Silva. Também poderá voltar a advogar, porque pedirá de volta a carteirinha suspensa pela OAB-SP.

Seguro (até o abate)