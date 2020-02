Após uma reunião entre a Diretoria do Toledo Esporte Clube na tarde desta segunda-feira (10), ficou decidido que Zé Maria será o novo treinador do Toledo nas próximas duas partidas, diante do Náutico pela Copa do Brasil e pela 7ª rodada do Paranaense, perante o Athletico.

O clube também informou que os atletas Tessio, Rafinha, Baiano e Maranhão não fazem mais parte do Grupo.