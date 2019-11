Yoga ajuda a ter mais energia para começar o dia

O Yoga pode ajudar você a ter mais energia para realizar as tarefas diárias sem sentir cansaço e com um sorriso no rosto. A prática ajuda a aproveitar melhor o dia. Antes de realizar os exercícios é preciso se preparar. Primeiro, dobre duas mantas e separe um cinto grande ou uma faixa de judô. Escolha um local arejado, calmo e limpo. Não faça o exercício de estômago cheio.

O exercício de postura upavista konasana é indicado para iniciantes. Primeiro, afaste lateralmente sua perna esquerda e sua perna direita, o máximo que conseguir. Afaste o glúteo direito e esquerdo, puxando-os com as mãos. Vá à frente com a flexão saindo do seu quadril e segure seus dedões. Fique na postura por 30 segundos ou mais. Para sair da posição, volte à postura sentada, de pernas afastadas.

Para fazer a postura baddhakonasana é preciso unir as plantas dos pés, apoiar as mãos ao lado dos quadris, deixando os cotovelos flexionados, sem fazer força nos braços e ombros. Respire normalmente e mantenha o abdômen alongado. Para sair da posição, coloque suas mãos embaixo dos seus joelhos e delicadamente aproxime-os, até que eles fiquem unidos.

Já a postura supta baddhakonasana pode ser mantida até cinco minutos. Utilize as duas mantas dobradas e mais uma para apoiar a cabeça. Sente-se na ponta das duas mantas dobradas, pegue o cinto e passe por baixo dos seus pés, deixando um lado atrás do seu quadril. Faça um laço ou nó bem forte e rode o cinto, de forma que ele não fique sobre sua pele.

Fonte: Personare