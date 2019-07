Workshop em Mercedes

A legislação que regulamenta o funcionamento das agroindústrias é repleta de detalhes. Há exigências para instalar uma pequena fábrica, para o uso de equipamentos e até mesmo para as embalagens dos produtos. Este foi o tema do 1º Workshop da Agroindústria Familiar, em Mercedes, realizado ontem (10). As boas práticas de fabricação de alimentos também estiveram no centro dos debates. O workshop é promovido pela Prefeitura de Mercedes e Instituto Emater e contou com a participação de produtores da região de Toledo e especialistas no assunto.