Votos das eleições para reitor da Unioeste serão apurados a partir das 22h de hoje

Em todos os cinco câmpus da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) e no HU (Hospital Universitário) ocorrem as eleições para reitor e vice-reitor. Os votos serão apurados logo após o fim das votações, a partir das 22h de hoje, conforme explica o presidente da Comissão Central das eleições, José Nícacio.

Estão aptas para votar mais de 16 mil pessoas, sendo elas, acadêmicos da Universidade, agentes universitários – funcionários concursados – e professores.

Também serão eleitos diretores de centro e diretor de câmpus.

Funcionário da Unioeste Nestor Cittolin acredita que votar é um dever da comunidade acadêmica. “É uma prática democrática, é um dever que temos, para o engradecimento da universidade”.