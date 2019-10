Votação do Prêmio Marechal 2019 encerra nesta semana

Encerra nesta sexta-feira (11) o prazo para responder a pesquisa do Prêmio Marechal 2019, iniciativa coordenada pela Acimacar (Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon).

No dia 24 de agosto, a G10 Pesquisas, empresa responsável pela aplicação da pesquisa do Prêmio Marechal, iniciou o trabalho junto ao público rondonense. Já os empresários associados a entidade receberam no dia 28 de agosto, via e-mail, o questionário do Prêmio Marechal para votarem nas empresas que consideram merecedoras da comenda, em suas respectivas categorias.

A participação da comunidade rondonense, bem como dos associados da entidade, na escolha das empresas premiadas é essencial, já que o Prêmio Marechal objetiva reconhecer o trabalho e incentivar novos projetos entre os empresários do município.

Prêmio Marechal 2019

O Prêmio Marechal Rondon é a comenda de maior expressão do município, tendo como princípio a busca por resultados que transpareçam a opinião da população rondonense com confiança e credibilidade.

Neste ano, o evento acontece no dia 23 de novembro, no Centro de Eventos Werner Wanderer, quando serão entregues as homenagens a empresários da indústria, comércio, prestação de serviço e do agronegócio, em 113 categorias.

Realização

Coordenado pela Associação Comercial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar), o Prêmio Marechal é realizado por meio de uma parceria a 13 entidades que compõe a Comissão Organizadora: JCI, Lions Clube Marechal e Aliança, Rotary Club Marechal, Beira Lago, Guarani e 25 de Julho, Loja Maçônica Quintino Bocaiúva, Sindicato Patronal do Comercio Varejista de Marechal Cândido Rondon e Microrregiãoo (Sindicomar), Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário (CMDA), Rádio Difusora e Rádio Educadora.

Além disso, a iniciativa conta com o patrocínio do Sempre Vida, Sicoob Marechal, Sicredi Aliança PR/SP e Unimed Costa Oeste.

Sobre a Acimacar

A Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar), com 51 anos de história, é referência pelo número de associados: 1.881. Presidida pelo arquiteto e urbanista Ricardo Leites de Oliveira, também é reconhecida pela sua liderança nas causas regionais e estaduais, além da participação em praticamente todas as demandas da comunidade. Saiba mais: www.acimacar.com.br.