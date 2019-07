Vôlei: Toledo e Rondon recebem etapa do Paranaense Sub-19

Toledo – Toledo recebe a partir desta quarta-feira (17) a segunda etapa classificatória do Campeonato Paranaense Sub-19 Série A de vôlei masculino. As sete rodadas da competição serão realizadas no Ginásio de Esportes Hugo Zeni. O encerramento será sábado (20). A cidade volta a sediar a etapa final da competição nos dias 25, 26 e 27 de outubro.

Os jogos começam às 8h de hoje com rodada dupla. Curitiba x PM Foz do Iguaçu/Smel; Medianeira x PM Toledo; Londrina x Maringá; Círculo Militar do Paraná/ARBS x PM Pinhais. A partir das 15h jogam PM Medianeira x PM Foz do Iguaçu/Smel; Curitiba x PM Toledo; Colégio Londrina x PM Pinhais e, fechando a rodada, tem Círculo Militar do Paraná x Maringá.

Feminino

Casa do time líder da primeira etapa, Colégio Martin Luther, de Marechal Cândido Rondon, será sede da disputa a partir desta quarta-feira (17). Serão sete rodadas para definir as equipes que avançam para a etapa final. “Estamos trabalhando muito para garantir a classificação nesta etapa. A equipe tem melhorado a cada treino e estou otimista de que vamos fazer uma grande etapa”, afirma o técnico do Martin Luther, Miro Santos.

A rodada em Marechal Cândido Rondon começa com os seguintes jogos a partir das 8h: PM Rolândia/A.V.R. x Círculo Militar do Paraná/ARBS; Maringá x PM Medianeira; Clube Curitibano x PM Palotina; Colégio Martin Luther/Marechal x Colégio Vicente Rijo/Londrina.

Formato de disputa

A competição, nas duas categorias, é dividida em duas etapas classificatórias mais a etapa final. Todas as equipes se enfrentam em turno e returno e as quatro melhores campanhas de cada naipe avançam para a fase final. Os seis primeiros colocados têm vagas garantidas na Série A em 2020, já a sétima e oitava colocação serão rebaixadas para a Série B.

A etapa final da competição será em Toledo nos dias 25, 26 e 27 de outubro, com a fase decisiva do torneio masculino na mesma categoria e divisão.