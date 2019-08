Vôlei masculino: Palotina recebe a Copa Oeste

Cascavel – Competição que reúne equipes de oito municípios em busca do título regional e também de se prepararem para as finais dos Campeonatos Estaduais e dos Jogos Oficiais do Paraná, a Copa Oeste de Vôlei Masculino terá a sua 4ª etapa de hoje a domingo em Palotina, no Ginásio Romeu Hendges (Umesp). As disputas serão pela categoria sub-18.

Na classificação geral, o time anfitrião está na terceira posição, mas com os mesmos 28 pontos do vice-líder Medianeira. Em primeiro lugar está Foz do Iguaçu, com 34 pontos. Em casa, Palotina subir na classificação, pois desde a primeira etapa da Copa Oeste, realizada em Toledo, ocupa a terceira posição – foi assim também na segunda, em Céu Azul, e na terceira, em Foz do Iguaçu.

Quem também quer galgar posições na classificação é a equipe de Cascavel, que ocupa a sexta colocação com 15 pontos. É que os comandados pelo técnico Dorival “Juca” Sesso Júnior sediarão a última etapa, no mês de outubro, e querem chegar lá com chances de brigar pelo pódio geral.

“90% da nossa equipe é 2003 (16 anos), o que nos coloca em desigualdade com as demais, mas ainda assim vemos potencial para brigar por um bom resultado, já que desde a primeira etapa a equipe vem demonstrado evolução e vontade de crescer”, disse Juca, que trabalha com jovens atletas de olho em montar a base que jogará em 2020, para buscar uma vaga na divisão de elite dos Jogos da Juventude do Paraná.