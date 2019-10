VÔLEI MASCULINO | Brasil volta à quadra pela Copa do Mundo

Vinte e quatro horas depois de estrear com vitória por 3 sets a 0 (25/14, 25/22 e 25/14) sobre o Canadá, o Brasil volta à quadra pela Copa do Mundo masculina de vôlei nesta quarta-feira (2), novamente na cidade de Nagano, no Japão. A seleção brasileira agora tem a equipe da Austrália como adversária. O duelo será novamente às 6h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo do SporTV 2. Na sequência, ainda em Nagano, o Brasil enfrentará Egito, Rússia e Irã. Depois, em Hiroshima, jogará contra Argentina, Estados Unidos, Tunísia, Polônia, Japão e Itália.