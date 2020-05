Vizinhos denunciaram aglomeração na sede do IAT em Umuarama

A Vigilância Sanitária (VS) de Umuarama foi acionada na noite da quinta-feira (14), para verificar uma aglomeração de pessoas no interior da sede do IAT (Instituto e Água e Terra), antigo IAP, depois que vizinhos notaram que no local estaria acontecendo um churrasco com a aglomeração de pessoas.

Policiais militares e guardas municipais acompanharam a ação dos fiscais que chegaram ao local pouco antes das 23h. Eles verificaram que lá estavam alguns empresários e também o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes (PSD).

Os denunciantes relataram que a aglomeração no interior do órgão do Governo Estadual do Paraná começou pouco depois das 20h.

Em entrevista a um programa de televisão local, o secretário confirmou que realmente estava participando de uma reunião na sede do IAT em Umuarama naquela ocasião, salientou que no local estavam presentes cerca de 11 pessoas, entre eles empresários da cidade e um prefeito da região.

Em nota enviada na tarde de ontem à imprensa, a Prefeitura Municipal ressaltou que “uma equipe de plantão da Vigilância Sanitária foi acionada na noite da quinta-feira (14), para verificar a denúncia de aglomeração no escritório local do Instituto Água e Terra (IAT), antigo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Os fiscais se deslocaram ao endereço, realizaram a abordagem e fizeram a devida notificação. Também solicitaram a dispersão do público, o que foi prontamente atendido. A situação foi acompanhada também pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. O processo seguirá os trâmites legais”.

Até o final da tarde de ontem (15), a assessoria de imprensa da Prefeitura de Umuarama não revelou se a notificação foi lavrada a uma pessoa, a todos os que participavam da reunião, ou ao Instituto.