Vitória na abertura do Light

O brasiliense Pedro Clerot (Q7 Produções) começou da melhor forma possível a disputa pelo título da Copa São Paulo Light de Kart, sábado, no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Agora competindo com os chassis italianos Tony Kart, ele venceu a categoria Júnior, depois de largar na segunda colocação e ganhar as duas baterias da etapa. Clerot também aproveitou a prova para dar continuidade à sua preparação para o Brasileiro e o Mundial de Kart. As duas competições serão disputadas no Speed Kart, em Birigui, em julho e outubro, respectivamente.

Relacionado