Depois do Mundial, Flu tenta manter boa fase no Brasileiro

Rio de Janeiro - O torcedor do Fluminense tem motivos de sobra para estar no Maracanã, nesta quinta-feira (17). Será o reencontro com o time após a boa participação na Copa do Mundo de Clubes, e com o anúncio do retorno de John Kennedy, autor do gol do título na Libertadores. O adversário da noite é o Cruzeiro, atual vice-líder da competição, em jogo da 14ª rodada. O Flu tem dois jogos a menos e 61% de aproveitamento, na 7ª colocação.

Invicto em casa, o Flu terá como principal missão tornar a posse de bola em criação de oportunidades. O tricolor é o time menos combativo do Brasileirão, enquanto o Cruzeiro é o segundo que mais combate, também por ser um dos que menos ficam com a bola.