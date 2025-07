Kaká Magno encara desafio com garra no Velocitta

FUTEBOL

Piás do Ninho ampliam histórico com final do Paranaense Sub-20

“A base vem forte”. A tradicional frase utilizada em muitos contextos pode ser perfeitamente aplicada ao time sub-20 do FC Cascavel. O time conquistou a vaga para a final do Campeonato Paranaense da categoria e melhorou o histórico da equipe que no ano passado atingiu as semifinais. Além disso, também conquistou uma vaga para a […]