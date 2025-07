SG28 Racing mira vice-liderança da Stock Light no Velocitta

A temporada da Stock Light completará a primeira metade com as provas que serão disputadas no Autódromo Velocitta no próximo fim de semana. Atual campeã da categoria a SG28 Racing chega com os objetivos bem definidos para seu trio de pilotos – o paulista Pipe Barrichello e os catarinenses Bruna Tomaselli e Juninho Berlanda – somar a maior quantidade de pontos possíveis e subir o máximo possível na pontuação do campeonato. Até agora, Pipe Bartz é o melhor posicionado, com 97 pontos na terceira colocação. Bruna Tomaselli vem de um pódio na prova disputada no Rio Grande do Sul e ocupa a sexta posição, enquanto Berlanda faz uma temporada de adaptação e está em 16º lugar.

“Estou bastante motivado para esta etapa e vamos para buscar, ao menos, a vice-liderança do campeonato”, aponta Pipe Bartz. Parte da empolgação do piloto vem da conquista de pódio do primo Dudu Barrichello na WEC no último fim de semana. “Foi sensacional viver a conquista da pole e do pódio. Eu estava o tempo todo com ele e, certamente, trago um pouco desta empolgação para o Velocitta”, conta.

Juninho Berlanda também tem bons motivos para chegar animado ao circuito no interior paulista. Recentemente ele celebrou o aniversário do pai em uma viagem em família e promete levar essa conexão para dentro da pista.

“Foi uma viagem importante para a reconexão com as coisas da família. Isso é muito importante para mim. Agora é foco total no Velocitta, volto com tudo para a pista e espero trocar a celebração com bolo pela festa com champagne”, revela o catarinense multicampeão em categorias com tração dianteira