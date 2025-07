NewCup: Futebol de base do Brasil em Cascavel

A abertura oficial foi realizada no Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagata , com a presença de aproximadamente 3 mil atletas e um público estimado em 10 mil pessoas , entre familiares, técnicos, organizadores e demais envolvidos.

Cascavel e Paraná - Cascavel sedia, nesta semana, uma das maiores competições de futebol de base do país. A New Cup – Edição de Inverno reúne mais de 130 equipes vindas de oito estados brasileiros, além de delegações da Argentina e do Paraguai. Os jogos seguem até domingo (20) em diferentes campos da cidade, movimentando o esporte e a economia local.

Kaká Magno encara desafio com garra no Velocitta

Além de oferecer oportunidades esportivas e promover a inclusão, a New Cup gera impactos diretos na economia local. Durante o evento, a previsão é de grande movimentação em hotéis, restaurantes, mercados, postos de combustível e no comércio em geral. “Cascavel recebe a New Cup com orgulho. É uma alegria ver a cidade como referência na formação de atletas e no desenvolvimento do esporte de base”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Alexandre “Suco” Guerino.

Impacto Social e Econômico da New Cup

O CEO da New Cup, Rafael Nascimento, reforça o papel social e econômico do torneio. “Já revelamos talentos e promovemos oportunidades para milhares de jovens. A competição aproxima meninos que estão fora dos clubes daqueles que já fazem parte do cenário profissional, com estrutura, visibilidade e novas chances”, destacou.

Os jogos são realizados em cinco campos com estrutura completa para receber as delegações: Ninho da Cobra, campo do São Cristóvão, campo do Jardim Colonial, Arena Acredite e campo de Juvinópolis.