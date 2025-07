Atleta olímpica vai competir nos 64º Jogos Universitários do Paraná (JUPS)

Flávia é estudante de Nutrição no Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, onde recebe patrocínio. A atleta disputou os Jogos Olímpicos de Paris 2024, os Jogos Olímpicos do Rio 2016 e já conquistou diversos títulos nacionais, sul-americanos e internacionais.

Entre os competidores de alto rendimento e que vão em busca de medalhas nos 64º JUPS está Flávia Maria de Lima . Ela vai disputar as modalidades dos 800m e 1500m, no atletismo.

A competição promove a cidadania, integração e socialização entre as diversas IES e seus representantes; fomenta a prática esportiva, a promoção da saúde; valoriza o ser humano; ajuda na formação de valores como respeito, ética, solidariedade, perseverança e a lidar com a vitória e a derrota, entre outros objetivos.

Os jogos serão disputados no masculino e feminino nas modalidades esportivas de Atletismo, Atletismo paradesportivo, Badminton, Badminton paradesportivo, Basquetebol, Basquetebol X1, Futsal, Handebol, Judô, Karatê, Natação, Natação paradesportiva, Taekwondo, Tênis, Tênis de mesa, Tênis de mesa paradesportivo, Voleibol, Wrestling, Xadrez e no Acadêmico.

Vitórias na Europa em 2024

Em 2024 Flávia teve uma série de ótimos resultados na Europa, no mês de junho. Primeiro ela venceu os 800m com o tempo de 2min01.89 e bateu o recorde da prova no Meeting, realizado em San Vito al Tagliamento, na Itália, no dia 2.

Depois, no dia 8 de junho, ganhou os 800m do BMC Grand Prix de Watford, na Inglaterra, com o tempo de 2min01.26, assumindo a liderança do ranking brasileiro em 2024.

Em seguida, no dia 16, Flávia obteve o melhor resultado da temporada; com tempo de 2min00.92 e ficou em segundo lugar no Meeting de Troyes, na França. A jornada europeia terminou com um terceiro lugar no Meeting de Bilbao, na Espanha, em 18 de junho.

Os 64º Jogos Universitários do Paraná (JUPS) são organizados pela Secretaria de Estado do Esporte (SEES), em parceria com a Federação do Desporto Universitário e a Prefeitura de Campo Mourão. O evento é uma das principais linhas de investimento do Governo do Paraná no desporto educacional.

Crédito: João Alécio – Mem Comunicação