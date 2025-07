Mais de 3 mil atletas participam da New Cup de Inverno em Cascavel

Cascavel e Paraná - Cascavel é sede de um dos maiores torneios de futebol de base do Brasil. A New Cup, Edição de Inverno, reúne mais de 130 equipes de oito estados brasileiros, além de delegações da Argentina e do Paraguai, até domingo (20), em competições no Município.

Estádio Olímpico





A abertura oficial aconteceu na noite de ontem (15), no Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagata, com a presença de cerca de 3 mil atletas e aproximadamente 10 mil pessoas diretamente envolvidas com o evento.



A competição envolve atletas de 6 a 14 anos, nas categorias Sub-7 ao Sub-13, proporcionando uma grande oportunidade para crianças que sonham em seguir no esporte. Durante os jogos, diversos olheiros de grandes clubes do Brasil, como Grêmio, Internacional, Coritiba e Botafogo, acompanham de perto o desempenho desses jovens, o que reforça o papel da New Cup como uma vitrine para novos talentos do futebol.



Com isso, a expectativa é que a realização do torneio movimente o turismo, fortaleça a economia e coloque Cascavel, mais uma vez, em destaque no cenário esportivo nacional. Durante a semana de jogos, a previsão é de que hotéis, restaurantes, mercados, postos de combustível e o comércio em geral recebam um grande fluxo de visitantes.



“Cascavel recebe a New Cup com orgulho. É uma alegria ver a cidade sendo referência para a formação de atletas e o desenvolvimento do esporte de base”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Alexandre “Suco” Guerino.



O CEO da New Cup, Rafael Nascimento, explica que ao longo de suas edições, a New Cup já revelou talentos e promoveu oportunidades para milhares de jovens. “A gente aproxima os meninos que ainda não estão nos clubes daqueles que já estão, oferecendo visibilidade, inclusão e novas oportunidades. Além disso, o torneio movimenta a cidade sede, fortalece o turismo esportivo e gera impacto positivo direto na economia local”, destacou.