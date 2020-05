Vigilância Sanitária inicia fiscalização sobre uso de máscaras em Cascavel

Seguindo a determinação estadual, as Vigilâncias Sanitárias de todo o Paraná agora são responsáveis pela fiscalização em relação ao uso obrigatório de máscara em espaços de uso público ou coletivo.

Em Cascavel, a primeira ação foi realizada na manhã deste sábado (30), na região do Calçadão da Avenida Brasil. Com o apoio de equipes da Guarda Municipal e do Território Cidadão, os servidores fizeram abordagens orientativas aos cascavelenses que estavam transitando pelo Centro da cidade.

Os cidadãos também tiveram seus dados coletados, uma vez que caso se tornarem reincidentes receberão multas. As equipes também distribuíram máscaras.

O decreto estabelece que a abordagem inicial para pessoas flagradas sem o equipamento de proteção deverá ser na forma de advertência verbal para instruir sobre a necessidade de adoção de medidas preventivas contra a Covid-19.

“As máscaras são uma proteção; uma questão de saúde pública. Nesse momento, é importante usá-la para se proteger e aos outros”, comenta a gerente da Vigilância Sanitária, Rozane Campiol.

MULTAS

Nessa primeira fase, as abordagens serão apenas no campo da orientação. No entanto, a partir do dia 24 de junho, começa a segunda etapa, que prevê a aplicação de multas, especialmente em casos de reincidência. Os valores variam entre R$ 106,60 (uma Unidade Padrão Fiscal do Paraná) a R$ 533,00 para pessoas físicas; e entre R$ 2.132,00 a R$ 10.660,00 para pessoas jurídicas.