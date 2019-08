Vídeos mostram criminosos armados no Oeste do Paraná

A Polícia Civil divulgou nessa quarta-feira (28), imagens publicadas em redes sociais em que criminosos aparecem armados fazendo ameaças em Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do Paraná.

Veja os vídeos:

Dois homens que aparecem nas imagens já foram presos pela Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu. Os presos foram identificados como T.G.C. de 18 anos e A.H.L.E também de 18 anos.

A polícia agora procura por dois foragidos: Marcos Antonio Biegelmeier da Rosa de 19 anos e William Felipe da Silva de 19 anos, que aparecem nas fotos abaixo:

As prisões referem-se a duas tentativas de homicídio, uma ocorrida em 17 de junho do corrente ano, quando os quatro suspeitos citados anteriormente e um quinto elemento, E.A. de 23 anos de idade, efetuaram vários disparos de arma de fogo no bairro BNH contra uma residência, no local estavam dois adultos e duas crianças, as investigações apontam que havia um desentendimento entre vítimas e os 5 suspeitos.

A próxima tentativa de homicídio ocorrida em 07 de agosto deste ano, quando a vítima de 34 anos de idade estava em um bar e foi alveja por disparos de arma de fogo, neste caso, a pessoa de E.A. foi preso em flagrante. A motivação deste crime seria um desentendimento entre vítima e suspeitos.

Após os referidos crimes, os investigadores identificaram os suspeitos e a autoridade policial representou pela prisão dos quatro suspeitos, sendo preso dois suspeitos em decorrência do mandado de prisão.

Duas pessoas permanecem foragidas: Marcos Antonio Biegelmeier da Rosa e William Felipe da Silva os quais permanecem sendo procurados e denúncias podem estar sendo realizadas pelo Disque Denúncia 197 da Polícia Civil.