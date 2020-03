VÍDEO: Veja como ficou o Hospital de Campanha Ney Senter Martins, em Cascavel

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, e a equipe da Secretaria de Saúde apresentaram na manhã desta terça-feira (31) o Hospital de Campanha Ney Senter Martins, que servirá para tratamento exclusivo de pacientes com o novo coronavírus (covid-19) no Município.

O local, que tem 59 leitos, conta com três depósitos de medicamentos, dois almoxarifados, oito salas de apoio, três salas de espera e uma sala de triagem.

O hospital recebeu o nome de Ney Senter Martins, que faleceu ontem (30), vítima fatal do novo coronavírus em Cascavel.

Ney Martins tinha 66 anos e morreu na manhã de segunda-feira em decorrência da covid-19. Ele procurou atendimento de saúde no dia 19 de março relatando sintomas e passou a ser monitorado como suspeito da doença porque havia acabado de retornar dos Emirados Árabes. A coleta do exame foi feita no dia 20 e o resultado foi divulgado no último domingo (29) pelo Lacen-PR como positivo para SARS-CoV-2. Ele estava internado em hospital privado da cidade.

Ney era de Ponta Grossa e tinha uma empresa em Ibema. Ele deixou esposa e filhos.