VÍDEO: PRF recupera no Paraná caminhonete roubada em 2018 em Santa Catarina

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou no final da noite dessa sexta-feira (1) em Farol, na região centro-oeste do Paraná, uma caminhonete S-10 com placas falsas e que havia sido roubada na cidade de Itajaí/SC em agosto de 2018.

Por volta de 21h30, agentes da PRF desconfiaram do veículo e deram ordem de parada ao motorista, que acelerou, em fuga.

Sempre em alta velocidade, o contrabandista transitou pela contramão de direção, realizou ultrapassagens proibidas, transitou pelo acostamento, realizou manobras de “zigue zague” expondo os policiais e vários usuários da rodovia a risco.

Após 27 km de acompanhamento tático, o veículo saiu de pista e os seus ocupantes tentaram fugir a pé, porém foram alcançados pelos policiais e presos.

A caminhonete tinha ainda um aparelho ilegal de radiocomunicação, em funcionamento.

A PRF registrou encaminhou a ocorrência para a Polícia Civil de Campo Mourão (PR).